شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوجه أصحاب المنشآت بتفعيل خدمة إدارة التجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة لأصحاب المنشآت التجارية، تتعلق بالمساعدة على تحديد الأعداد داخل منشآتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية.

ووجه التطبيق أصحاب المنشآت إلى تفعيل خدمة "إدارة التجمعات" والمتاحة في التطبيق لكي يتمكنوا من تحديد الأعداد في المنشأة التجارية، ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية.

كانت الجهات المعنية أغلقت عدد من الأسواق منها سوقان للأسماك في كل من شمال الرياض والطائف.