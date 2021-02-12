شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة تبتكر نوافذ ذكية لتبريد المباني وتوليد طاقة متجددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ابتكرت طالبة في الصف الثاني الثانوي، جوري السعدون، طريقة لتوليد الطاقة الخضراء عبر نوافذ ذكية، وذلك لتبريد المباني عن طريق امتصاص الأشعة الحمراء لإنتاج طاقة متجددة.

وذكرت "جوري"، خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن النافذة التي ابتكارتها تعمل على امتصاص الأشعة الحمراء وتحت الحمراء وإنتاج طاقة منها باستخدام الأشعة الشمسية.

وأكدت أن ابتكارها يوفر طاقة مستدامة، مضيفة أنها ستطبق البحث المتعلق بابتكارها على أرض الواقع في الأيام المقبلة.