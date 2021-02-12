شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شخص بثياب بالية يفترش كوبري النورية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصاً يعيش أسفل كوبري النورية بمكة ، على الأسفلت منذ أكثر من شهر.

وبينت الصور الشخص مرتدياً ثياب بالية وفي حالة مزرية؛ لافتاً أنظار المارة على الطريق، متسائلين عن حالته وسبب تواجده في ذلك الموقع.

وأوضح أحد مرتادي الطريق،فإن هذا الشخص يعاني من مرض صحي، ويتضح ذلك من ملابسه المهترئة ومكان إقامته وتنقله بين المحال ليحصل على الطعام.