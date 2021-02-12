شكرا لمتابعة خبر عن وكيل "الصحة" يُعلن قرب وصول المزيد من لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتورعبدالله عسيري أن المزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ستصل قريبا إلى المملكة.

وتفاعل عسيري مع سؤال تضمن: "ما هو الأفضل؟" بقوله إن كلها آمنة، وكلها تحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من (كوفيد-19).

وأكد وكيل الصحة أنه عندما يحين دور الشخص في التطعيم يمكنه أن يأخذ من التطعيمات النوع الذي يريد.