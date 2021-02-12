شكرا لمتابعة خبر عن النمر يقترح إضافة فحص القدرة على الإنجاب قبل الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اقتراح بإضافة فحص القدرة على الإنجاب قبل إتمام إجراءات الزواج.

وقال النمر: "أقترح أن يضاف لفحوصات ما قبل الزواج فحص اختياري وهو (فحص القدرة على الإنجاب للطرفين)؛ لأن الإنجاب من ثمرات الزواج المُهمة للطرفين".

وأضاف النمر أن مشاكل الإنجاب ليست نادرة هذه الأيام، ومعرفة النتيجة قبل الزواج حق لكلا الطرفين.