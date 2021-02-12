سائق يهدد سيدة بنشر صور ومقطع لها.. و«العنف الأسري» يتفاعل

تفاعل مركز "بلاغات العنف الأسري"، مع بلاغ لسيدة تشكو سائقًا حاول التحرش بها، وتهديدها بنشر صور ومقاطع لها، حصل عليها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وقالت صاحبة البلاغ: ساعدوني.. أنا قبل فترة اتصلت بسائق لإحضار طلب لي، وعندما وصل حاول التهجم علي، فصرخت بصوتي وراح.. المهم أنه من بعدها صار يهددني، وجاءتني إضافة على "سناب شات" باسم بنت، فقبلتها.. وبعد فترة من هذا كله فوجئت بهذا السائق يهددني بنشر صور ومقطع حصل عليها من الشات، ويهددني بنشرها إذا لم أفتح له الباب.. ماذا أفعل؟

وتفاعلاً مع هذا البلاغ، قال مركز بلاغات العنف الأسري: "أختي الكريمة ، نحن متواجدون لخدمتكم.. نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة" لاتخاذ اللازم.

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