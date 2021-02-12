«التأمينات» توضح شروط إيقاف أو تعديل فئة الاشتراك الاختياري

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط إيقاف أو تعديل فئة الاشتراك الاختياري.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى شريحة الأعلى منها مباشرة، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى.

ويشترط في أي من الحالتين السابقتين أن يقدّم طلب التعديل قبل بداية السنة التأمينية، ويسري التعديل من أول السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من أول شهر من تلك السنة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، ويسري الإيقاف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك. وإذا كان توقف الاشتراك بسبب انتهاء نشاط الذي تم الاشتراك على أساسه يتم إيقاف الاشتراك بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

فئات الاشتراك الاختياري

وأشارت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا.

وحصرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفئات التي يحق لها الاشتراك في هذا النظام، وتتمثل في الفئات التالية:

- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.

- السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

-السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًّا للنظام.

- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

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