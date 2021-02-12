بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر طريقة لتوليد الطاقة الخضراء عبر النوافذ الذكية

ابتكرت الطالبة جوري غازي السعدون (17 عامًا) في الصف الثالث الثانوي بمدرسة الثانویة الثانیة في الظھران بالمنطقة الشرقیة، طريقة لتوليد الطاقة الخضراء عبر النوافذ الذكیة، وذلك لتبريد المباني عبر امتصاص الأشعة الحمراء وتحت الحمراء لتقلیل درجة الحرارة داخل المبنى وإنتاج طاقة خضراء باستخدام الشمس.

وكانت جوري قد شاركت في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 20/2021 وتأهلت للمرحلة الثانية من المسابقة.

وعن فكرة الابتكار، قالت جوري في مقابلة مع قناة الإخبارية: تعمل النافذة التي ابتكرتها على امتصاص الأشعة الحمراء وتحت الحمراء وهي الأشعة الأكثر درجة حرارة، كما تعمل النافذة على توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الأشعة الشمسية، وهي طاقة خضراء متجددة.

وعن سلبيات الواجهات الزجاجية المنتشرة في أغلب مناطق المملكة، قالت جوري إن من سلبیات المباني الزجاجیة أنھا تقوم برفع درجات الحرارة داخل المبنى، ما يؤدي إلى استخدام أجهزة التبريد بشكل أكبر وباستخدام طاقة غير صديقة للبيئة.

وحول أبرز مميزات هذا الابتكار، أكدت جوري أنه يعمل على انتاج طاقة مستدامة، وتحقيق رؤية 2030 ، كما يعمل على زيادة كفاءة الخلايا الشمسية، فعند امتصاص الأشعة الحمراء وتحت الحمراء لا ترتفع درجة الحرارة للخلايا الشمسية التي توجد في النوافذ، ما يؤدي إلى كفاءتها.

وعن حجم الطاقة التي يمكن توليدها عن طريق هذا الابتكار، أوضحت أن نافذة بحجم 2×3 متر تنتج 356 واط من الكهرباء في الشتاء، و432 واط من الكهرباء بالصيف.

وبينت أن تطبيق هذا البحث، سيتم العمل عليه بالفترة القادمة، وأنها تحتاج إلى دعم المشرف الأستاذ البروفيسور بجامعة أم القرى، محمد صبري.

وعن أبرز التحديات التي واجهتها، أكدت أنه في البداية عملت على اكثر من تصميم للنوافذ الذكية، تقريبًا تصميمين لكن لم تنجح، ثم تداركت السلبيات والأخطاء بتجاربي السابقة وعملت على تجنبها حتى نجحت في آخر تصميم بإنجاز البحث.