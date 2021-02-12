بالصور.. ضبط عمالة بالطائف استغلت صالون حلاقة واجهة لتقديم الشيشة والمعسل

كشفت أمانة الطائف، اليوم الجمعة، عن ضبط عمالة استغلت صالون حلاقة واجهة لمقهى الشيشة والمعسل، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا المستجد».

وقال أمين محافظ الطائف المهندس محمد آل هميل، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «هذا العمل غير مقبول، ويسيء للجميع. وبتعاون الجميع في البلديات الفرعية والجهات الأمنية، تم اكتشاف هذه المخالفة الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية.. هذا يستدعي أن نُهيب بالمواطنين والمقيمين عدم اللجوء إلى هذه الأعمال التي تضر بصحة وسلامة الجميع، خاصةً أننا نقوم بحملة مضادة لمواجهة انتشار هذا الوباء في موجته الثانية».

وأضاف: «أطالب الجميع بالإبلاغ فورًا عن كشف مثل هذه المخالفات عبر الاتصال بالأمانة والبلديات».

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