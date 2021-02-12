بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط تمويل مشاريع التوطين

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط تمويل مشاريع التوطين بحد أقصى 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بما لا يتجاوز 4 ملايين ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن من شروط الحصول على تمويل مشاريع التوطين أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يكون مضى على تسجيلها سنتان على الأقل.

وأن يكون لديها مجلس إدارة مؤهل، وأن يكون لها مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه ، وأن لا تجمع بين طلبي تمويل من منتجات البنك التمويلية في الوقت ذات، وأن تلتزم بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يطلبها البرنامج، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ومن متطلبات التمويل، أن يكون المشروع المراد تمويله داخل المملكة، وأن يكون المشروع المراد تمويله ذو جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة، وأن تكون عائدات المشروع تسهم بشكل مباشر في دعم استدامة الجهة طالبة التمويل.

وكذلك إرفاق موافقة أصحاب الصلاحية في الجهة طالبة التمويل، وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، وتوفير الضمانات اللازمة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فيجب على الجهة الراغبة في التمويل تقديم صور من المستندات التالية:

-ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول.

-قرار مجلس إدارة الجهة المستفيدة بالموافقة على تأسيس المشروع المطلوب.

-إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البرنامج.

-ارفاق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.

-بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع تقديم السير الذاتية لهم.

-القوائم المالية المعتمدة.

-كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

-دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

-صك ملكية/ عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع.

-أي مستندات إضافية يطلبها البرنامج.

-الضمانات اللازم تقديمها:

وتلتزم الجهة طالبة التمويل بتقديم (كل أو بعض) الضمانات التالية (حسب ما يقبله البنك): رهن المشروع الممول وأصوله بشرط أن يكون على أرض مملوكة للجهة، وفي حالة عدم ملكية الجهة للأرض المقام عليها المشروع فعلى الجهة – مقابل التمويل- تقديم أحد الضمانات التالية:

-رهن عقاري غير السكن الخاص بالأعضاء يغطي قيمة التمويل.

-رهن ممتلكات أخرى تغطي قيمة التمويل.

-ضمان مالي يغطي قيمة التمويل.

-كفالة شخصية (غرم وأداء).

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