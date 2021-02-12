بالفيديو.. زحام في أحد أسواق خميس مشيط.. وغياب الإجراءات الاحترازية

رصدت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، انتشار العمالة الوافدة بكثافة ملحوظة في أسواق محافظة خميس مشيط، دون أدنى التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقالت قناة «الإخبارية» في تقريرها الذي بثته من داخل أحد أسواق وسط بلدية خميس مشيط، إن هناك تواجدًا كثيفًا للعمالة دون التزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن انتشار البسطات بشكل عشوائي، والزحام الكثيف، ينذر بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد".

فيديو | مراسل #الإخبارية: انتشار عشوائي للعمالة ولا وجود للتباعد الجسدي في أحد الأسواق بـ #خميس_مشيط #نشرة_النهار pic.twitter.com/K0Ji6YW0fb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2021

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