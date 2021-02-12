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بالفيديو.. زحام في أحد أسواق خميس مشيط.. وغياب الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - تواجد كثيف للعمالة ولا تباعد اجتماعيًّا

رصدت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، انتشار العمالة الوافدة بكثافة ملحوظة في أسواق محافظة خميس مشيط، دون أدنى التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس " المستجد".

وقالت قناة «الإخبارية» في تقريرها الذي بثته من داخل أحد أسواق وسط بلدية خميس مشيط، إن هناك تواجدًا كثيفًا للعمالة دون التزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن انتشار البسطات بشكل عشوائي، والزحام الكثيف، ينذر بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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