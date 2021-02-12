ماجد العنزي.. أول سعودي يصبح محاضرًا فخريًّا بجامعة بانجور البريطانية

منحت جامعة "بانجور" البريطانية الدكتور ماجد العنزي، لقب محاضر فخري بكلية الصحة والعلوم الرياضية والتمارين، ليكون بذلك أول سعودي يحمل هذا اللقب منذ تأسيس الجامعة.

وفي مداخلة مع "الإخبارية" تحدث العنزي عن هذه الخطوة، قائلاً: بدأ فصول القصة في عام 2010م، عندما وصلت إلى بريطانيا مبتعثًا من وزارة الصحة، وقاد أتممت الماجستير في الجامعة عام 2012م، وبعد جهد جهيد حصلت على درجة الدكتوراه؛ بدون تصحيح) من ذات الجامعة في عام 2018، وهذا من أندر الحالات.

وقال العنزي: "المحاضر الفخري" هو إطار أكاديمي تنظيمي بيني وبين الجامعة يضمن حقوقي والتزاماتي تجاه الجامعة، كما يتضمن مهام أكاديمية وإشرافية وتدريسية.. وقد حققت عدة إنجازات في الجامعة، حيث حصلت على الماجستير والدكتوراه في تخصص التأهيل الطبي، ثم حصلت على ماجستير آخر في قيادة تحسين الجودة، كما مثلت الجامعة في أكثر من 10 مؤتمرات علمية.

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