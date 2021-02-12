ثانوية الملك عبدالعزيز بالنماص تحقق جائزة آل مكتوم

حققت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج العربي في فئة المدرسة المتميزة في دورتها الثالثة والعشرين، وبهذه المناسبة قام مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي بزيارة إلى ثانوية الملك عبدالعزيز لتهنئة قائد المدرسة الأستاذ أحمد بن سعد الزيداني وفريق العمل المتميز، مع عدد من قيادات الإدارة.
وأكد الغامدي حرص الإدارة على دعم المبدعين والمجتهدين في المجتمع التعليمي، والذي يسهم في تجويد العمل وخلق المنافسة الشريفة بين الفئات المختلفة، مؤكداً أن ما تحقق يعد إنجازا جديدا ومشرفا يضاف لإنجازات تعليم النماص.
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