أسس بناء اللوحة التشكيلية في ملتقى جازان الثقافي

ينظم ملتقى جازان الثقافي، مساء اليوم السبت، الحلقة الأولى بعنوان أسس بناء اللوحة التشكيلية الواقعية، وسيقدمها التشكيلي صالح بن علي النقيدان. ومن محاور الملتقى التعريف بالمدرسة الواقعية وأثرها على الفنان في نقاط التلاشي، والضوء والظل، ودائرة اللون، والانعكاس، والبعد اللوني.

ويشرف على اللقاء علي صميلي، والفنان حجاب البراق، والفنانة هدى قيسي، والفنان حمادة عسيري. وذلك عبر منصة الزوم.