صحة نجران تنفي استخدام زراعة الأسنان غير المعتمدة والصورة لدراسة

وأوضحت أن المعلومات المذكورة غير صحيحة، حيث إن الصورة المرفقة منشورة في دراسة بحثية في 2018، وهذا يشكك في مصداقية كل ما تم ذكره.
وأكدت صحة نجران حرصها على رصد ومتابعة أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة داخل مرافقها أو في القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية مع مروجي الشائعات بالتنسيق مع الجهات الرسمية. وأهابت بالجميع أهمية اتباع القنوات الرسمية في تقديم البلاغات من خلال الرقم 937.
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