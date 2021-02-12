السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 102,004 إصابات بفيروس كورونا



واشنطن 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 102,004 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27,229,862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473,699 وفاة.

// انتهى //

22:40ت م

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واشنطن 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 102,004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 3,589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27,229,862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473,699 وفاة.// انتهى //22:40ت م0099

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