السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يرعى فعاليات اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم



الأحساء 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

رعى معالي رئيس جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، فعاليات اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، الذي تنظمه كلية العلوم الزراعية والأغذية تحت شعار "طاقات لا تنضب".

واطلع معاليه على عرض تقديمي لمجموعة من الأنشطة المتنوعة والنسب الإحصائية في البحث العلمي والمشاركة المجتمعية ومجموع ساعات التطوع التي أسهم بها منسوبو ومنسوبات الكلية، إضافة إلى نسب القبول في الدراسات العليا.

بعد ذلك, تجوّل معاليه في أركان المعرض المتعددة, مطلعاً على البحوث العلمية المنجزة والمنتجات المعروضة، كما استمع إلى شرح مفصل عن ملخص البحوث العلمية ونتائجها.

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22:26ت م

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