السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 254 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في لقاء إعلامي يومي، أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 110.303، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 75.628, والوفاة 2932.

// انتهى //

21:39ت م

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الجزائر 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة, و195 حالة تعافٍ.وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في لقاء إعلامي يومي، أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 110.303، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 75.628, والوفاة 2932.// انتهى //21:39ت م0093

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