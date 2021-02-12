السعودية | النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة بث الشائعات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

اكدت النيابة العامة انه يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم، وحال اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

واوضحت النيابة العامة عقوبة بث الشائعات حول الوضع الصحي والمجتمعي على النحو التالى :