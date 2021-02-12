المسند يتوقع موجة باردة قارسة آخر الأسبوع القادم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن تستقبل المملكة أسبوعًا دافئًا نهارًا، ومعتدلًا إلى بارد مساءً يسبق موجة باردة قارسة متوقعة آخر الأسبوع القادم.

كتلة باردة:

ونشر المسند، عبر حسابه بموقع تويتر، أشكالًا بيانية توضح هبوط درجة الحرارة في الرياض وعنيزة وطريف والدمام؛ جراء توغل كتلة باردة متوقع أن تؤثر على معظم المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من منتصف الأسبوع المقبل، تشمل نشاطًا لـ الرياح السطحية يصاحبها ارتفاع لـ الأمواج وفرصة لهطول الأمطار.

هطول أمطار وثلوج:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في “تويتر”، انخفاضًا في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على شمال المملكة.