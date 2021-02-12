الصحة العالمية: سنوصل اللقاحات لـ20% من سكان إفريقيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

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صرح المكتب الإقليمي الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية بأن المنظمة تعمل على مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا، بما في ذلك في الحصول على اللقاحات، بالاشتراك مع اليونيسيف، والتحالف من أجل اللقاحات، ولجنة حماية البيئة، ومرفق “كوفاكس” سبتمبر 2020.

وتهدف “كوفاكس” إلى تجميع الموارد من البلدان الأعضاء للتعجيل بتطوير وتصنيع اللقاحات كوفيد-19، وضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات المأمونة والفعالة لجميع المشاركين، كما تهدف كوفاكس إلى تقديم 2 مليار جرعة في نهاية 2021، كما سيتم تسليم حوالي 600 مليون جرعة منها إلى بلدان إفريقيا، وهذا يهدف إلى تغطية ما يقرب من 20% من سكان إفريقيا.

47 دولة مؤهلة:

وأضافت المنظمة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة مؤهلة لتلقي الدعم من كوفاكس، ومن ضمن هذه البلدان 40 دولة ذات دخل متوسط ومنخفض مؤهلة للحصول عليه وذلك بمشاركتها ودعمها من كوفاكس، لاستقبال اللقاح نفسه دون أي تكلفة، كما أن 7 دول منها لها تمويل ذاتي للحصول على اللقاح بأسعار تفضيلية المدرجة في قائمة كوفاكس.

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 22300 حالة وفاة في إفريقيا، خلال الـ28 يوما الماضية، وذلك مقارنة بـ16000 ألف حالة وفاة خلال الـ28 يومًا السابقة، ومن المتوقع أن تصل حالات الوفاة في إفريقيا خلال الأيام القادمة إلى 100000 وفاة، حيث أبلغ 32 دولة عن ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ28 يومًا الماضية، بينما أبلغت 21 دولة عن معدلات ثابتة أو منخفضة، حيث ارتفع معدلات الوفيات في إفريقيا إلى 3.7% خلال الـ28 يومًا الماضية.

