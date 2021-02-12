نصيحة من الصحة لسلامتك والوقاية من كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت وزارة الصحة للابتعاد عن الأماكن المزدحمة أو المغلقة والمحافظة على مسافة آمنة بين كل شخص وبين الآخرين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إن هذا يأتي بهدف الحفاظ على السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كورونا في السعودية

وكشفت الوزارة عن تسجيل (353) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (305) حالات، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (372073) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362947) حالة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

سلوكيات خاطئة:

وقال العبدالعالي: إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

وكان متحدث الصحة قال في وقت سابق: إن بعض السلوكيات التي يتم ممارستها في المطاعم والمناسبات الاجتماعية مثل المصافحة والعناق وعدم التباعد وغيرها، موضحًا أن الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد لتفادي اللجوء إلى إجراءات احترازية مكثفة.

