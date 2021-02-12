فوائد فيتامين D للجسم وكيف يمكن الحصول عليه؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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قد يصف الطبيب تناول أقراص فيتامين D، ولكن قد يتعرض البعض في نسيان الحبة ويتذكر ذلك قبل النوم ليلًا، فهل تناول هذا المكمل الغذائي ليلًا يفيد للجسم؟

عدم الحصول عليه:

وقال استشاري العظام الدكتور علي جمال: عادة يتم وصف فيتامين D لمن يعانون من مشكلة نقصه في الجسم، ورغم كون التعرض لأشعة الشمس الصباحية يعد من أهم مصادره إلا أن كثيرًا من الأفراد لا يتمكنون من الحصول عليه وخصوصًا مع ظروف الجائحة، كما أن المشكلة الأخرى هي عدم توفره في معظم الأطعمة مما يزيد معاناة البشر، فيتم وصف هذا الفيتامين لتناوله عن طريق الفم.

عدم تناوله ليلًا:

وبين أن البعض يتناوله قبل النوم وهذا من أكبر الأخطاء؛ لأنه لا يعتبر مثل الأدوية التي ممكن توصف جرعاتها قبل النوم، بل الأفضل تناوله خلال وجبة الغذاء إذ يعتبر من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه لا يذوب في الماء، ويمكن امتصاصه بشكل أفضل بمجرى الدم عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالدهون، ولهذا ينصح بتناوله أثناء تناول وجبة غذائية لتعزيز امتصاصه، وينطبق هذا أيضًا على بقية الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ، فيتامين هـ، وفيتامين ك.

منبه الجوال للتذكير:

وتابع أنه يمكن تناول فيتامين D في فترة الصباح لأنه يسهل تذكر تناولها صباحًا أكثر من المساء، وخاصة في حالة تناول مكملات غذائية متعددة، والأشخاص الذين ينسون تناول القرص فيمكنهم تحديد المنبه على الجوال في فترة ما بعد الإفطار والغذاء حتى يتمكنون من تناوله دون نسيان.

أطعمة تحتوي على الفيتامين:

وعن الأطعمة التي يتوفر فيها الفيتامين، أوضح أنه يوجد بكمية كبيرة في التونة والسردين والسلمون، كما يتوافر في البيض والزبادي وأنواع الأجبان المختلفة، وفي كبد الأبقار بشكل كبير، والمحار الخام، وزيت كبد سمك القد، والجمبري، والكافيار، والمشروم، والحليب، والشوفان، وعصير البرتقال، ومنتجات الصويا.

تعزيز مناعة الجسم:

وأضاف جمال أن أهمية هذا الفيتامين تكمن في كونه يسهم في تعزيز مناعة الجسم، وتقوية العظام ويساعد على تكوينها، حيث إنه يزيد من امتصاص الكالسيوم بالجسم والوقاية من أمراض هشاشة العظام، كما يحمي الجسم من أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي لدى النساء، ويساعد على الحماية من سرطان البروستاتا والقولون، وبجانب ذلك يعمل على الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم والإصابة بالسكتات الدماغية.

أما نقصه فيسبب عدم نمو عظام الأطفال، والإصابة بالكساح، والتشنجات العضلية، ولين العظام، وانحناء الظهر، والإصابة بتراكم الدهون بالجسم والسمنة، بالإضافة إلى تعرض الجسم إلى التعب والإرهاق الشديد نتيجة ضعف العضلات لنقص فيتامين د.

