معرفة أسعار شاشات سامسونج في السعودية 1443 وعروض سمارت

تختلف أسعار شاشات سامسونج في السعودية 1443 وفقًا لعدد من العوامل، منها التقنيات الملحقة بالشاشة والحجم وكذلك المواصفات، ويعتبر نوع الشاشات إل اي المقدمة من شركة سامسونج من أكثر الأنواع التي يتنافس عليها المقبلين على الشراء، فهي من أفضل أنواع الشاشات المعروضة بالسوق، وتقدم شركة سامسونج للعملاء، باقة متنوعة من الشاشات التي تختلف في الحجم، والتي تبدأ من 22 بوصة وحتى 82 بوصة، جميعها متوفرة للعميل بأسعار أكثر من رائعة.

أسعار شاشات سامسونج في السعودية 1443

تطرح شركة سامسونج منتجاتها من الشاشات الرائعة بالمملكة بأسعار مناسبة، وتختلف أسعار الشاشات المطروحة للمستهلك بحسب اختلاف عدد من العوامل، أهمها حجم الشاشة والمواصفات والتقنيات الملحقة بها، وتأتي أسعار الشاشات في السعودية التابعة لشركة سامسونج كالتالي:

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 40 بوصة، سعرها 1369 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 43 بوصة، سعرها 1783 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 46 بوصة، سعرها 3599 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 55 بوصة، سعرها 2299 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 48 بوصة، سعرها 1888 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 48 بوصة، بدقة ال اي دي سعرها 1688 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 48 بوصة، سعرها 1782 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 49 بوصة، سعرها 1999 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 49 بوصة، سمارت فلات إل اي دي سعرها 1725 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 40 بوصة، سعرها 1699 ريال.

شاشة سامسونج مقاس 40 بوصة، سعرها 1299 ريال.

شاشة سامسونج مقاس 65 بوصة، سعرها 4999 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت ليد FULL HD مقاس 32 بوصة، سعرها 900 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية سمارت إي دي 4k مقاس 50 بوصة، سعرها 2400 ريال.

شاشة سامسونج بتقنية FULL HD مقاس 50 بوصة، سعرها 1863 ريال.

أسعار شاشات التفلزيون بالمملكة

أما عن شاشات التلفزيون من إنتاج شركة سامسونج، فقد جاءت أسعارها وفقًا للسوق كالتالي:

سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD وبحجم 50 بوصة يعادل 3111 ريال. سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD وبحجم 55 بوصة يعادل 2499 سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD بتقنية كيو إل اي دي وبحجم 55 بوصة يعادل 3767 ريال. سعر شاشة سمارت ال اي 4k الترا HD وبحجم 55 بوصة يعادل 3573 ريال. سعر شاشة سمارت كيرفي 4k الترا HD وبحجم 55 بوصة يعادل 6499 ريال. سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD وبحجم 55 بوصة يعادل 5000 ريال. سعر شاشة سمارت 4k الترا HD وبحجم 60 بوصة يعادل 2694 ريال. سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD بسيرس سيفن وبحجم 60 بوصة يعادل 5250 ريال. سعر شاشة كرفي 4k سوبر الترا HD وبحجم 65 بوصة يعادل 10000 ريال. سعر شاشة كرفي 4k سوبر الترا HD باللون الفضي وبحجم 65 بوصة يعادل 12999 ريال. سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD وبحجم 82 بوصة يعادل 25000 ريال. سعر شاشة سمارت ليد 4k الترا HD وبحجم 82 بوصة يعادل 10499 ريال.

أسعار شاشات سمارت في السعودية

أما عن شاشات سمارت من إنتاج شركة سامسونج بالمملكة العربية السعودية، فيتم طرحها بالسوق بأسعار تختلف باختلاف حجم ومواصفات الشاشة، وتأتي الأسعار كالتالي: