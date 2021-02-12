السعودية اليوم / موارد الرياض تضبط 300 مخالفة لقرارات العمل والإجراءات الاحترازية



الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أيام الماضية, 300 مخالفة بعد تنفيذها لـ 2600 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومحافظات المجمعة والدوادمي ووادي الدواسر والسليل.

وتهدف الزيارات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأكد فرع الوزارة ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات بالإبلاغ عن جميع المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".

// انتهى //

21:35ت م

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الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أيام الماضية, 300 مخالفة بعد تنفيذها لـ 2600 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومحافظات المجمعة والدوادمي ووادي الدواسر والسليل.وتهدف الزيارات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأكد فرع الوزارة ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات بالإبلاغ عن جميع المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".// انتهى //21:35ت م0091

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