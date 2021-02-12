السعودية اليوم / المغرب تسجّل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 496 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8450، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 457956.

وأعلنت الوزارة أنها تخطت اليوم عتبة مليون تطعيم، من خلال الوصول إلى 1.121031 مستفيد من الجرعات.

// انتهى //

21:25ت م

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الرباط 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477656.وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8450، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 457956.وأعلنت الوزارة أنها تخطت اليوم عتبة مليون تطعيم، من خلال الوصول إلى 1.121031 مستفيد من الجرعات.// انتهى //21:25ت م0090

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