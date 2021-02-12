

بيروت 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2934 إصابة جديدة بفيروس

وبينت الصحة العامة في لبنان اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.

// انتهى //

21:23ت م

0088



بيروت 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 334086.وبينت الصحة العامة في لبنان اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.// انتهى //21:23ت م0088

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.