

ليبرفيل 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الغابونية اليوم تمديد حظر التجول، وحظرت الدخول والخروج من العاصمة إلى الأقاليم، من أجل وقف "الزيادة المقلقة" في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأكد وزير الصحة الغابوني جاي باتريك ندونج في تصريحات اليوم، أنه سُجل 12171 حالة إصابة و 71 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيرًا في عدد الإصابات.

// انتهى //

21:21ت م

0086





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الغابون تمدد حظر التجول بسبب كوفيد 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.