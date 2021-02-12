السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينقذ 100 مهاجر غير شرعي



تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم 100 مهاجر غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة النفيضة التابعة لمحافظة سوسة شمال شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، مشيرًا إلى أن المهاجرين كانوا على متن قاربين ونجوا من موت محقق بسبب عدم قدرة القاربين على مواصلة الإبحار بسبب ثقل الحمولة التي فاقت حدّها.

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21:16ت م

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