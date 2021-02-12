صفقة اليوم.. شركة أسلحة تشيكية تشتري "كولت" الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة "تشيسكا زبروجوفكا" التشيكية لتصنيع الأسلحة الجمعة أنها أبرمت اتفاقا لشراء شركة "كولت" الأمريكية للأسلحة.

وقالت شركة التسليح التشيكية في بيان إن الشركتين كانتا قد وقعتا "اتفاقا نهائيا" بشأن شراء "تشيسكا زبروجوفكا" كل مخزون "كولت" مقابل 220 مليون دولار نقدا بالإضافة إلى مليون سهم من "تشيسكا زبروجوفكا" المنشأة حديثا.

وأضاف البيان أنه لا يزال يجب أن تقر هيئات تنظيم المنافسة الاتفاق ومن المحتمل أن تحصل على هذا الإقرار في الربع الثاني من 2021، بحسب البيان.

وقال رئيس لوبومير كوفاريك رئيس تشيسكا زبروجوفكا: "عملية الدمج هذه خطوة استراتيجية للجانبين".

وأضاف: أنه فخور بمثل هذه "العلامة الأيقونية" في الملف في المستقبل.

وقال دينيس فيلوكس المدير التنفيذي لشركة كولت إن الربط الاستراتيجي لكلتا الشركتين يقدم فرص مهمة للنمو.

وتشتهر كولت بالمسدس الدوار الذي اخترعه مؤسس الشركة صامويل كولت في بداية القرن التاسع عشر.

وقامت الشركة بالتوريد للجيش الأمريكي لأكثر من 175 عاما وتمد أيضا الجيش الكندي بالعتاد.

أما مجموعة تشيسكا زبروجوفكا فهي أحد أكبر مصنعي الأسلحة في أوروبا ولديها 1650 موظفا حول العالم بما في ذلك علامات تجارية مثل "سي زد" و"دان ويسون" و"برنو رايفلز" و"4 إم سيستمز".