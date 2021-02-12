أسعار شاشات ال جي السعودية 1443 وعروض تلفزيونات LG

تتميز شاشات ال جي بقوة ودقة ووضوح الصورة مع نقاء غير متناهي، وهي من نوع الشاشات المتطورة التي تدعم التقنيات الحديثة لمنصة Dolby Atmos، والشاشة تدعم تقنية الاستجابة للأوامر الصوتية، وهي تقنية غير موجودة في شاشات سامسونج، وتختلف أسعار شاشات ال جي السعودية 1443 من وقت لآخر باختلاف عدد من العوامل بالسوق، وتصنيف الشاشات يكون تبعًا للمميزات الموجودة بالشاشة وعدد البوصات، ويتم تبعًا لهذه العوامل، تصنيف الشاشات إلى عدد من الفئات.

أسعار شاشات ال جي السعودية 1443

تختلف أسعار شاشات ال جي، تبعًا لاختلاف عدد البوصات وكذلك المميزات الموجودة بالشاشة، ووفقًا للأسعار الحالية بالسوق، فإن أسعار الشاشات تأتي كالتالي:

سعر شاشة ال جي 32 إنش نوع إتش دي تأتي بسعر 999 ريال.

سعر شاشة ال جي 32 إنش نوع إتش دي سمارت بسعر 1200 ريال.

سعر شاشة ال جي 43 إنش نوع فول إتش دي بسعر 1250 ريال.

سعر شاشة ال جي 49 إنش نوع فل إتش دي سمارت بسعر 1995 ريال.

عروض تلفزيونات LG

يتم بين الفترة والأخرى، إطلاق عدد من العروض لشاشات ال جي بالمملكة العربية السعودية، وتضم العروض الآتي:

سعر تلفزيون ال جي 55 إنش، بدقة 4K فائق الوضوع والجودة UN73 بقيمة 2599 بدلًا من سعر 2739 ريال. سعر تلفزيون ال جي 65 إنش LED فائق الوضوح دقته 4K، بسعر 11999 ريال بدلًا من 15332 ريال. سعر تلفزيون 65 إنش سمارت LED، بدقة 4K يأتي بسعر 3699 ريال بدلًا من 3832 ريال. سعر تلفزيون ال جي 55 إنش سمارت، دقته 4K، يأتي بسعر 2799 ريال. سعر تلفزيون ال جي 75 إنش سمارت، بدقة 4K، يأتي بقيمة 6199 ريال بدلًا من 6570 ريال.

سعر شاشة LG سمارت بدقة 4K

سلسلة شاشات UHD المقدمة من LG المميزة بمعالج رباعي النواة ودقة 4K، لها تجربة رائعة مع ألوان حقيقية وقوية، تتيح لك رؤية مميزة مقدمة بالأسعار التالية:

سعر شاشة ال جي 43 إنش ألترا اتش دي سمارت جودتها 4K، ومزودة بريسيفر داخلي 2200 ريال.

سعر شاشة ال جي 49 انش LED ألترا إتش دي سمارت بقيمة 2725 ريال.

سعر شاشة ال جي 49 انش LCD ألترا إتش دي سمارت بقيمة 1800 ريال.

سعر شاشة ال جي 55 إنش بقيمة 2300 ريال

سعر شاشة ال جي 55 إنش سوبر سمارت بقيمة 3999 ريال.

سعر شاشة ال جي 55 انش سمارت بقيمة 6100 ريال.

سعر شاشة ال جي 65 انش سمارت بقيمة 5500 ريال.

سعر شاشة ال جي 70 إنش سمارت بقيمة 5440 ريال.

سعر شاشة ال جي 75 إنش سمارت بقيمة 11000 ريال.

سعر شاشة ال جي 75 إنش سمارت سوبر بقيمة 17000 ريال.

سعر شاشة ال جي نانو سيل

تمتاز شاشة ال جي نانو سيل بالجودة المرتفعة والتطور، وألوان الشاشة أوضح بكثير من الأنواع الأخرى، مع وجود تقنية تجعل الصوت يصدر من جميع الاتجاهات، وتصل أسعار الشاشة بأنواعها المختلفة إلى:

سعر شاشة ال جي 55 إنش نانو سيل يعادل 2799 ريال. سعر شاشة ال جي 86 نانو سيل سمارت، المزودة بمعالج الفا 7 من الجيل الثالث دولبس أتموس ودولبي فيجن ذات الصوت المحيطي يعادل 10499 ريال. سعر شاشة ال جي 75 إنش نانو سيل سمارت ذات الشاشة السينمائية يعادل 169999 ريال.

سعر شاشة ال جي OLED

تحرص شركة ال جي بشكل مستمر على تطوير ما تقوم بإصداره من سلاسل، وتتميز الشاشة بقدرتها الرائعة على عرض الصورة، والتي تجعلك تري المشهد من جميع الاتجاهات، وتأتي أسعار الشاشة كالتالي: