أفضل شركات الدعاية والإعلان في السعودية

تعمل العديد من الشركات في مجال الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية كما توجد العديد من الشركات التي تقدم خدمات الطباعة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى شركات التسويق التي تنفذ جميع أنواع التسويق عادي أو إلكتروني للشركات, ويرغب العديد من الأشخاص في المملكة بمعرفة أفضل شركات الدعاية والإعلان, وهذا ما سيتم عرضه من خلال هذا المقال.

شركات الدعاية والإعلان في السعودية:

شركة درة جدة للدعاية والإعلان:

تعمل شركة درة جدة للدعاية والإعلان على تقديم خدمات تطوير الويب بالإضافة إلى خدمات التصميم والتسويق بمختلف أنواعه, وتقع الشركة في شارع صاري, حي الروضة, مدينة جدة, وأوقات العمل الخاصة بالشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً أما يوم الجمعة من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 9 مساءً, ويتم التواصل مع الشركة عن طريق:

وكالة لغة الفن للدعاية والإعلان:

تقوم الشركة بإجراء الحملات للشركات كما تقدم خدمات أخرى مثل التصوير الفوتوغرافي وصناعة العلامات التجارية والهويات بالإضافة إلى التصميم والطباعة وتصميم مواقع الإنترنت, ويقع مقر الشركة في ميناء الاحمدي, اشبيلية 3039, الرياض 13226 – 7829, ويمكن التواصل مع الشركة من خلال:

شركة ميديا زون :Media Zone

تهتم شركة ميديا زون بعمل جميع الحملات الإعلانية للحملات كما تقوم الشركة بصناعة المحتوى التسويقي بالإضافة إلى أنها توفر خدمات التواصل الإجتماعي والتسويق الإلكتروني, وتقع الشركة في الفيصلية, الرياض, ويتم التواصل مع الشركة من خلال:

وكالة الدليل الإعلامي: Media Guide

تقدم الوكالة مختلف خدمات التصميم وخدمات التصوير والمونتاج بالإضافة إلى خدمات إدارة مواقع التواصل الإجتماعي والطباعة أيضاًوأيضاً الطباعة, تقع الوكالة في طريق الملك عبد العزيز, حي الياسمين, الرياض, ويتم التواصل مع الوكالة عن طريق: