بالتفاصيل أفضل مطاعم برجر بالرياض 2021

تعد وجبة البرجر من الوجبات المفضلة لدى المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهناك مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقوم بإعداد تلك الوجبة على نحو مميز ، وبعض المطاعم أطلقت مسمى له على اسم تلك الوجبة مما يدفع الأفراد للإقبال عليها.

كما أن المطاعم بالمملكة تعد أنواع أخرى من المأكولات المميزة للغاية مع وجبة البرجر، وتقوم بتجهيز البرجر بأشكال متنوعة والتي يكون منها برجر لحم دبل وكذلك برجر الدجاج وبرجر اللحم السنقل وكل منهم له سعره الخاص به ويمكن أن تطلب طبق سلطة مع تلك الوجبة.

المطاعم المفضلة بوجبة البرجر بالرياض

مطعم فتبلي

عنوانه المنصورة بطريق الأمير سعد بن عبد الرحمن بالرياض المملكة السعودية. رقم جواله +1 (800) 990 8877 ويمكن أن تتواصل مع المطعم عن موقعه الإلكتروني الأتي [email protected] أو الدخول لصفحة فيس بوك التابعة للمطعم أو تويتر twitter.com/whyfitply. ويتميز المطعم بوجباته الصحية.

مطعم لوديد برجر

عنوانه بطريق ديراب بالمروة مدينة الرياض الدولة السعودية أرقام هواتف المطعم للتواصل، 920010864،5555،\ 1086649200 مواعيد ساعات العمل من الساعة 7 ص حتى الساعة 1 والساعة 12،30صباحا ، أما يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1،30 ص.أو التواصل على صفحة فيس بوك أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو انستغرام instagram.com/loaded_sa.

مطعم البرجر الحقيقي

العنوان الخاص بالمطعم، طريق الأمير ماجد بن عبد العزيز بالريان الرياض السعودية. رقم هاتف المطعم +966 11225 5304. صفحة فيس بوك، صفحة تويتر.

مطعم برجر بوتيك

عنوانه فرع المطعم 1 المكان مول بالملقا الرياض بالسعودية. عنوان الفرع 2 ش موسى بن نصير العليا بالرياض المملكة السعودية. هاتف المطعم 538533392966 المواعيد الخاصة بالعمل من الساعة 1 م إلى الساعة 11،30 م. للمطعم فروع عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. صفحة المطعم على تويتر، أو على انستغرام.

مطاعم أخرى تقدم وجبة رائعة من البرجر

مطعم برجر فيول عنوانه ش الأمير سلطان الرياض السعودية وهاتفه 959546211966. مطعم سنشري برجر عنوانه حي الحمراء ش الملك عبد الله بالرياض السعودية وله فروع أخرى وهاتفه 900033920 . مطعم برجر ونومي عنوانه الندى بلازا بطريق عثمان بن عفان بالرياض السعودية وله فروع أخرى وهاتفه 304020011966 .

وقد ذكرنا في مقالنا أفضل مطاعم برجر بالرياض وكيفية التواصل وطرق التواصل معها عبر المواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة بكل سهولة.