شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح طريقة رفع دعوى النفقة ضد الزوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة العدل الخطوات التي يتم من خلالها رفع دعوى النفقة إلكترونياً من قبل المرأة ضد الزوج، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال 6 خطوات.

وأوضحت العدل أنه يمكن ذلك من خلال الدخول على الرابط هنا .

ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة طلب جديد ثم اختيار التصنيف الرئيسي أحوال شخصية، واختبار التصنيف الفرعي دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة ونوع الدعوى دعوى نفقة، وإكمال تعبئة الصحيفة.

جاد ذلك ردا على استفسار تلقته وزارة العدل من مغردة استفسرت عن طريقة رفع دعوى النفقة.