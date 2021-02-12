شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رجل يتباهى بحمل مسدس وتركيب تجهيزات أمنية على سيارة مدنية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تباهى رجل في شرق الرياض بحمل سلاح من نوع مسدس، وتركيب تجهيزات أمنية تستخدمها الجهات الرسمية على سيارة مدنية.

ووثق الرجل نفسه وهو يحمل المسدس في مقطع فيديو، كما أظهر المقطع المتداول السيارة وهي تحمل تجهيزات أمنية.

وذكر متداولو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة حدثت في شرق الرياض، مطالبين بسرعة ضبط المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية حياله.