شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استهتار العمالة الأجنبية بالإجراءات الاحترازية في حي البطحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت قناة الإخبارية الضوء على استهتار العمالة الوافدة بحي البطحاء الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، وقيامهم بالعديد من المخالفات.

وأوضحت خلال تقريرها أن أحد أسواق حي البطحاء بالرياض شهد تزاحم شديد للعمالة الوافدة مع عدم ارتداء الكمامات الطبية، وعدم الحفاظ على المسافة الآمنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وأضافت أن المحال التجارية بالسوق خالفت الإجراءات الاحترازية إذ لم تحرص على قياس درجة حرارة المتسوقين أو طلبت منهم ارتداء الكمامة، مبينة أن المحال التجارية لم تطلب من المتسوقين كذلك تحميل تطبيق توكلنا كشرط لدخول المحال.