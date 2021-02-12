شكرا لمتابعة خبر عن قصص خرافية عن جن وفتاة عذراء في جبل "حرفة" بالنماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

يقع جبل "حرفة" في مركز بني عمر، بشمال محافظة النماص بعسير، ويتميزعن غيره من الجبال المحيطة به بوعورته وارتفاعه الذي يصل إلى 2491 مترا عن الأرض، كما ارتبطت به قصص خرافية عن جن وفتاة عذراء.

وتردد على ألسنة أهالي المنطقة قصة فتاة عذراء ذهبت إلى الجبل، وعثرت فيه على بئر، وعندما نظرت في داخله شاهدت خاتما فحاولت جلبه إلا أن البئر ابتلاعها، وتزوجها الجن.

أما القصة الأخرى التي ارتبطت بالجبل فكانت عن أن الجبل يعد مسكن للجن، وأن الأهالي كانوا يسمعون قديما أصوات الطبول والدفوف تقرع من قبل الجن في الجبل.

وبرغم تعدد الخرافات بشأن الجبل إلا أن محبو المغامرة من سكان المنطقة وزوارها يصعدون للجبل مثبتين أن الخرافات المتداولة عنه لا أساس لها من الصحة، كما استجابت بلدية المركز للمطالبات الداعية لاستغلال الجبل، حيث كشفت بلدية المركز عن مشروع لإقامة متنزهات وحديقة تحيط بالجبل من كل اتجاهاته لجعله متنفسا للسكان وزوار المركز.