بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة الإعفاء من الغرامات، تشمل الإعفاء من غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية لجميع أنواع الضرائب، ومنها الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة على السلع الانتقائية، إذا قام المكلف بأداء أصل الضريبة المستحقة.

وتشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات، غرامة التأخر في السداد، وغرامة تعديل الإقرار وتصحيحه، وهي من الغرامات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها على «تويتر».

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أكدت أن مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل الإقرارات الضريبية الواجبة التقديم في 21 يناير 2021م.

وكذلك لا تشمل المبادرة الإعفاء من الغرامات الأخرى، مثل غرامة التأخر في التسجيل، وغرامات الفحص الميداني أو غرامات التهرب الضريبي، أو ما تسمى غرامات الرقابة والتفتيش، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي، لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، باعتبارها واحدة من مبادراتٍ عِدة أطلقتها الهيئة في سياق جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)

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