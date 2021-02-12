ضبط 303 كيلوجرامات من مخدر الحشيش في عمليتين أمنيتين بجازان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 303 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، في عمليتين أمنيتين لدوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان، تمكنت من ضبط 303 كيلوجرامات من مخدر الحشيش في عمليتين أمنيتين بمحافظة الدائر.

وأوضحت أن الكميات المضبوطة كانت مخبأة بطريقة احترافية، وأن 70 كيلوجرامًا منها كانت مخبأة داخل خزان وقود لإحدى المركبات.

وأشارت إلى أنه تم القبض على المتورطين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.