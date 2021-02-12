تتصدرها 3 مدن.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 76 حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ20 حالة، ثم الدمام 19حالة، ومكة المكرمة 17 حالة، والدلم 16. حسب ما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت الهفوف في المرتبة التالية بـ10 حالات تعاف، ثم بريدة 9 والمجمعة 6 حالات، وكل من (المدينة المنورة ونجران وحوطة بني تميم والخرج) 5 حالات تعاف، ثم (عرعر والطائف والخبر والقطيف وبقيق وضرما وشقراء ووادي الدواسر) 4 حالات، تلتها (حائل والزلفى والمبرز) مسجلة 3 حالات تعاف لكل منها.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من (موقق وتبوك وسكاكا والدوادمي وينبع وقصيباء ومهد الذهب وثادق والعقيق وبدر وليلى وتمير والبكيرية) بتسجيل كل منها حالتي تعافي.

بطحاء وحوطة سدير والمدنية المنورة ونجران وعفيف والخبر والدوادمي وينبع والجبيل ويدمة وظهران الجنوب وأخيرًا سجلت كل من ( بطحاء والقوارة وبارق والرويضة وحوطة سدير والدرب وأبها وخميس مشيط وجازان وعنيزة والجبيل والمندق وعيون الجواء ورياض الخبراء والأرطاوية وحريملاء والحريق والمجاردة وشرورة والقنفدة وبلجرشي والليث وأملج والسليل والقويعية ورماح والنعيرية ومرات وفيفا وساجر ورأس تنورة) حالة تعاف واحدة في كل منها.

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