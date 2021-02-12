النيابة العامة تحذر من بث الشائعات: جريمة كبيرة تستوجب التوقيف

حذرت النيابة العامة من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي، أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم».

وأشارت إلى أن اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، غدا من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.