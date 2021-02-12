«البنتاجون»: السعودية شريك أساسي في مواجهة تصرفات إيران المهددة لاستقرار المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية عامود أساسي في بنية الأمن الإقليمي.

وقال كيربي، لـ"العربية": إن السعودية تعتبر عمودًا في بنية الأمن الإقليمي، وشريكًا أساسيًّا في مواجهة الإرهاب وتصرفات إيران التي تهدد استقرار المنطقة.

وشدد كيربي، على التزام البنتاجون" بالعمل مع الرياض ضد التهديدات التي تواجهها، مؤكدًا أن التواصل دائم ومستمر مع السعودية حول تحديات المنطقة.

المتحدث باسم البنتاغون لـ #الحدث: #السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي pic.twitter.com/xJ81bViAy9 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) February 12, 2021

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