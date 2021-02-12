شرطة الشرقية تنفذ جولات ميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجبيل

نفذت شرطة المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل، أمس الخميس، عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد–19).

وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، المحالَّ التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال تطبيق «توكلنا».

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