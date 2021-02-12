«المرور»: 9 نصائح لقيادة آمنة

وجهت الإدارة العامة للمرور، 9 نصائح للقيادة الآمنة، على رأسها القيادة في حدود السرعات المحددة.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن القيادة الآمنة تتطلب تخصيص وقت كاف للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق.

وناشد سائقي السيارات، ترك مسافة آمنة والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير المسارات والاتجاهات، وفقًا للمرور السعودي.

كما ناشد بضرورة إعطاء حقوق الأفضلية، والقيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية، واستخدام حزام الأمان بشكل دائم، واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق، وفقًا للمرور السعودي.

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