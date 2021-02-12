بالفيديو.. الزعاق: غدًا أول أيام رجب.. 59 يومًا فقط تفصلنا عن رمضان

أكد الراصد الفلكي خالد الزعاق أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رجب، ولم يتبق سوى 59 يومًا على حلول شهر رمضان الكريم.

وعبَر حسابه على «تويتر»، بث الزعاق مقطع فيديو قال فيه: «لم يتبق سوى 59 يومًا ليدخل بعدها شهر رمضان.. وغدًا السبت 13 فبراير غرة شهر رجب، الذي يكون 29 يومًا، وشعبان 30 يومًا.

وفي وقت سابق، قال الزعاق إنَّ السبت الماضي كان أول موسم العقارب، وهو مرحلة الربيع الممتع.

وأضاف: «الأصل في هذا الموسم الاعتدال، لكنَّه لا يخلو من هجمات برد مباغتة».

وتابع: «فيه تنتعش النباتات والطيور، ويتمدد الربيع، وتتكوَّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله».

وأردف: «في نهايته نبدأ نحس بالبوادر الصيفية بالنهار؛ علمًا بأن مدته 39 يومًا».

وأوضح الزعاق أنَّ «العقارب» سميت بهذا الاسم لأنَّ بردها يأتي بغتة، مثلما تفعل العقارب. والأصل أن يغلب عليها الاعتدال، لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغتة. وفي نهاية هذا الموسم، تكثر الأمطار الصيفية الغزيرة التي تكون في بعض المناطق.

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الزعاق: بدء موسم العقارب.. لا يخلو من هجمات برد مباغتة