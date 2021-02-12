بالصور.. إغاثي الملك سلمان يُدخل السرور على الأيتام وأسرهم في عدن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، ضمن مشروع (تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم) عددًا من البرامج والأنشطة الترفيهية بجانب توزيع كفالات نقدية وتعليمية وحقائب ولوازم مدرسية للأطفال الأيتام.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية، وضمان الوصول إلى الخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم، ودمج الأيتام في المجتمع، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

اقرأ أيضًا:

إغاثي الملك سلمان يوزع 5400 حقيبة مدرسية لذوي الاحتياجات بحضرموت

إغاثي الملك سلمان يوزع 32 طنًّا من السلال الغذائية على المتضررين بدارفور