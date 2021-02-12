أمانة جدة تنفذ 4523 جولة وتغلق 140 منشأة مخالفة



نفذت أمانة محافظة جدة 4523 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا . وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية ضاعفت وكثفت عدد الجولات لتصل إلى 4523 جولة حتى الخميس، تم خلالها رصد نحو 168 مخالفة، وإغلاق 140 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية. وأفاد أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية ، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها. وتواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق «بلدي» للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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