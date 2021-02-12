السعودية اليوم / وزارة الصحة الكويتية تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 1021 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10523 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 11240 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1651287 فحصا، موضحا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر9 %.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تشافي 642 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 164537.

// انتهى //

18:51ت م

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الكويت 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 176052، كما سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 992 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10523 حالة.وأضاف السند أن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 11240 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1651287 فحصا، موضحا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر9 %.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تشافي 642 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 164537.// انتهى //18:51ت م0070

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