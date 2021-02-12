السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيَين قرب باب العامود بالقدس المحتلة



القدس المحتلة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة شابين فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد منذر عطية، ومحمد أحمد عطية -وهما من سكان بلدة العيسوية- عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

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18:44ت م

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