السعودية اليوم / العراق يسجل 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13157, فيما تم تسجيل 1008 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 604822 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 21459 , منهم 259 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

18:43ت م

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بغداد 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 639438 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13157, فيما تم تسجيل 1008 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 604822 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 21459 , منهم 259 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:43ت م0067

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